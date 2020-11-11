«ويجو»: 12% ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى وجهات أوسطية

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

قالت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند إن معدل أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى دول الشرق الأوسط، ارتفع بنسبة 12% خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2019.

وأكدت الشركة، لـ«الإمارات اليوم»، أن جهوزية الإمارات لاستقبال السياح والزوار عبر مطارات الدولة خطوة مهمة جداً لإنعاش السياحة في المنطقة، من شأنها دعم تعافي الاقتصاد، وآمال عودة السياحة في العام المقبل، مشيرة إلى المعايير والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لإعادة الثقة بالقطاع السياحي، إذ تطبق أعلى معايير السلامة في كل مراحل السفر.

تسهيلات للمسافرين

وتابعت: «بينما استأنفت معظم شركات الطيران حول العالم الرحلات، وأخذ الإجراءات الاحترازية الأخرى، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد قدمت من جهة أخرى بعض التدابير، مثل إلغاء الرسوم على تغيير رحلات المسافرين لحجوزاتهم، والمرونة في تغيير الحجز، ما يسهل على المسافر التخطيط لرحلته»، لافتة إلى أن معظم شركات الطيران باتت تتكفل بإجراء فحوص فيروس «كورونا»، والحجر إذا لزم الأمر، ما يسهل من عملية السفر.

معدل فترة الإقامة

وأضافت: «لاحظنا من خلال موقعنا أن معدل مدة الإقامة ارتفع بنسبة 81%، ويعود ذلك إلى تفضيل المسافرين قضاء فترة أطول في الوجهة المختارة، عوضاً عن السفر رحلات عدة لوجهات مختلفة، ولفترات أقصر، والاضطرار إلى إجراء فحوص (كورونا) أكثر من مرة». وبينت أنه على الرغم من الانتعاش التدريجي الذي يشهده قطاع السياحة، فإن نسبة الإشغال أو حركة الطيران في العالم لاتزال أقل من معدل مستويات الحجوزات في عام 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news