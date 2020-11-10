قمة "سيتي سكيب" تناقش مستجات القطاع 16 الجاري

المصدر: مدحت السويفي- دبي



أكد مشاركون في فعاليات قمة سيتي سكيب العقارية النسخة الاستثنائية من معرض سيتي سكيب السنوي الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس على تطلعاتهم لما توفره منصة الحدث من معارف ومستجدات حول مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة للقطاع العقاري مثل مشاريع التطوير العقاري المحلية الفاخرة والتقنية العقارية الحديثة وفرص الاستثمار الدولية المميزة.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الاستثنائية التي تقام على مدى يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري استجابةً لرغبة الجهات المعنية بالقطاع بتوفير منصة للقاء الشركات ووجهة لمشاركة المعارف والخبرات التي تسلط الضوء على أهم تطورات وتحولات القطاع لاسيما في ظل جائحة " كوفيد-19 ".

وستستضيف القمّة على مدى يومين ما يزيد على 100 ساعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية والمحادثات الاستراتيجية التي تشمل تحليلات السوق والقطاع مع التركيز على جميع فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والعقارية والخاصة بالضيافة.

وتلتزم قمة سيتي سكيب العقارية بكافة معايير الأمن والسلامة من إنفورما بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.

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