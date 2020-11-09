«الإمارات دبي الوطني» يعتمد حلول «ساس» للخدمات الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن استثماره في حلول التحليلات المتقدمة بهدف تعزيز قدرات فريق الخدمات الذكية وعلاقات المتعاملين المكلف بدمج البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات، وبالتالي توفير تجربة استباقية شاملة للمتعاملين عبر قطاعات الشركات، والأفراد، والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة.

وذكر البنك، في بيان أمس، أنه بفضل تركيزه المتواصل على إثراء تجربة المتعاملين، نجح في صياغة حلّ تحليلي شامل مدعوم ببُنية مضاعَفة التأثير «ملتبلاير إفكت» من «ساس» SAS Multiplier Effect.

وقال مدير التسويق التنفيذي في «الإمارات دبي الوطني»، معاذ بوخش، إن «حل (ساس) الجديد (ملتبلاير إفكت)، أتاح لنا القدرة على الانتقال من نهج يركّز على المنتج إلى منهجية متكاملة تركز على المتعامل»، مشيراً إلى أنه «من شأن هذه النقلة النوعية أن تعود بالنفع المباشر على متعاملينا عبر الاتصالات الموجهة التي تلبي احتياجاتهم بصورة أفضل».

من جهته، أكد المدير العام لمنطقة الخليج والأسواق الناشئة في «ساس»، مارسيل يمين، أن «النماذج التنبؤية تساعد في تحسين فهم بيانات المتعاملين وتحديد الذين هم على استعداد أكبر لإتمام عملية شراء أو معاملة مصرفية، كما تساعد في رفع رضا المتعاملين عن طريق تقليل المكالمات المتكررة من موظفي الخدمة».

ويُعد حلّ «ملتبلاير إفكت» الجديد من «ساس»، منصة تحليلية ديناميكية متطورة، تتيح المعلومات التجارية المهمة في الوقت المناسب، كما أنه يتيح إنشاء البيانات وإعداد التقارير، إضافة إلى التحليلات التنبؤية وتطوير النماذج القائمة على تقنية تعلّم الآلات.

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