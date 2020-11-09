«المشرق» و«دبي للسلع المتعددة» يدعمان الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، ومركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في دبي. ووفقاً لبيان صادر، أمس، سيتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية، لتمكين الشركات من الوصول إلى الخدمات المصرفية بكل سهولة، إذ يستفيد أعضاء مركز دبي للسلع المتعددة من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، من خدمات الدعم الشاملة عند فتح حساب «مشرق NEOBiz» الرقمي، بحيث يحصلون على خدمات مصرفية مريحة وآمنة وفاعلة من حيث الكلفة، ليتمكنوا من التركيز بشكل كامل على أعمالهم الأساسية.

وسيتمكن أصحاب الشركات القائمة في المنطقة الحرّة، ممن يستوفون معايير الأهلية، من فتح حساب «NEOBiz» مع ضمان الحصول على الأسبقية في الدعم عند إجراء معاملاتهم، فيما سيحصل أعضاء مركز دبي للسلع المتعددة على دعم قوي، من خلال منصة الخدمات المصرفية التقليدية الخاصة بالشركات لدى «المشرق»، مع مزايا إضافية قابلة للتطبيق بموجب اتفاقية التعاون، مثل توفير مدير علاقات خاص للمساعدة في فتح الحساب، وتحويل الأموال عبر الإنترنت مجاناً لأول ثلاثة أشهر.

وقال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في «المشرق»، سوبروتو سوم: «لا يمكن التشديد كفاية على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو اقتصاد دبي وتنوّعه، ولذلك لابد من منحها كل الدعم اللازم لتنمية أعمالها، لاسيما في مثل هذه الأوقات الصعبة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة: «لا شك أن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد، كما أنها من بين أهم أصحاب المصلحة في مركز دبي للسلع المتعددة».

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