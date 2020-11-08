قصـة بــرج.. «ذا أوبوس».. أيقونة معمارية على شكل مكعب مفرّغ

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مبنى «ذا أوبوس» أيقونة معمارية تقع في قلب منطقة الخليج التجاري، ويضم المبنى أول فندق يحمل علامة «مي باي ميليا» الشهيرة في الشرق الأوسط. ويمثل «ذا أوبوس» أحد أبرز المشروعات التي صممتها المهندسة الراحلة زها حديد، إذ يعتبر من المباني الأولى لها في دبي، التي صممتها بالكامل من الداخل والخارج. ويحمل كل جزء من المنطقة السكنية والفندق في المبنى بصمتها الخاصة في تصميم المنحنيات، لتتناسب مع الواجهة الخارجية الرائعة للمبنى. تم تصميم المبنى على شكل مكعب تم تفريغه من الداخل ليصبح برجين بارتفاع 21 طابقاً، يربطهما حدود إبداعية من أسفل وأعلى بطريقة انسيابية، ما يتيح مشاهدة التصميم الخارجي للمبنى من داخله، وهو ما يجعل منه عند أيقونة لا نظير لها.

يضم المبنى، إضافة إلى الوحدات التجارية، وحدات سكنية فاخرة، ومجموعة مطاعم متنوّعة.

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