«دبي الذكية» تشارك في «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي الذكية» عن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2020» في دورته الـ40، التي ستقام من السادس وحتى 10 ديسمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف استعراض مستجدات تجربتها في تعزيز التحول الذكي، وتأثيرات هذه التجربة الإيجابية والملموسة في جميع جوانب حياة الناس، إلى جانب إبراز جهود التعاون الحكومي لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية، ووضع الحلول الناجحة لمعالجتها والمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي.

وتسلط دبي الذكية، خلال مشاركتها في الحدث، الضوء على إنجازاتها في مسيرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، بالتزامن مع مرور خمس سنوات على تأسيسها، كما تستعرض التقدم المحرز في الخطط والمشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي، كذلك تسعى لتقديم صورة حقيقية لأهمية ودور التكنولوجيا في تسهيل حياة الناس، ودعم مختلف القطاعات في المدن.

وأكد مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، أن «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا يشكل منصة عالمية مهمة، تجمع النخبة في قطاع التكنولوجيا وبناء المدن الذكية تحت سقف واحد للنقاش وتبادل الأفكار والرؤى، ما يشكل فرصة مثالية للحكومات والشركات والأفراد كذلك، للتعرف عن قرب إلى التوجهات العالمية الجديدة في هذا القطاع، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب في مسيرة بناء المدن الذكية».

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