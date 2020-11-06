«مبادلة» تعزّز محفظتها بالاستثمار في «إنفيجن فارما»

المصدر: أبوظبي ■وام

شاركت «مبادلة للاستثمار»، بالتعاون مع ائتلاف من المستثمرين، في إنجاز صفقة استثمارية لمصلحة غلوبل هيلثكير أوبورتيونيتيز «جي إتش أو كابيتال بارتنرز إل إل بي»، الشركة الأوروبية المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بهدف تعزيز استثماراتها في مجموعة إنفيجن فارما جروب «إنفيجن»، المتخصصة في مجال خدمات الاتصالات العلمية.

وأنجزت «جي إتش أو» صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «إنفيجن»، بالتعاون مع ائتلاف من المستثمرين، يضم: شركة مبادلة للاستثمار و«هاربرفيست» و«نورثويسترن ميتشوال كابيتال»، بهدف الانتقال بالشركة إلى مرحلة جديدة من النمو، فيما خرجت شركة «أدريان» بعد شراكة ناجحة مع «إنفيجن»، و«جي إتش أو» استمرت أربع سنوات. وتعمل «إنفيجن» منذ تأسيسها عام 2001 على تقديم الدعم لشركات تصنيع الأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية في تسويق منتجاتها الجديدة، وذلك من خلال رسم الاستراتيجيات الطبية، ووضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للنشر والترويج.

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