«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تستعيدان 70 و50% من وجهاتهما

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

استعادت شركة طيران الإمارات نحو 70% من شبكة وجهاتها العالمية قبل تفشي جائحة «كورونا»، مع استئناف رحلاتها إلى نحو 100 وجهة، خلال نوفمبر الجاري، فيما استطاعت شركة «فلاي دبي» أن ترفع عدد وجهاتها إلى 44 وجهة، تشكل نحو 50% من حجم شبكتها مقارنة بمستوياتها في بداية العام الجاري.

«طيران الإمارات»

وتفصيلاً، أظهرت البيانات الصادرة عن شركة «طيران الإمارات» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكتها حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركة 99 وجهة، مع استئناف الرحلات إلى أحدث وجهاتها، في بداية نوفمبر، إلى كل من: بولونيا ودوسلدورف وهامبورغ، فيما ستبدأ الناقلة رحلاتها إلى ليون خلال نوفمبر الجاري، كأحدث محطة تنضم إلى شبكتها العالمية، ليرتفع الإجمالي إلى 100 محطة عالمية، مقارنة بـ143 وجهة قبل تفشي جائحة «كورونا»، لتستعيد الناقلة بذلك نحو 70% من وجهاتها العالمية.

وبلغ عدد الوجهات الأوروبية، التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها، 31 مدينة، لتوفر لمتعامليها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

«فلاي دبي»

من جهتها، تواصل «فلاي دبي» توفير المزيد من فرص السفر، من خلال تشغيل المزيد من الرحلات وتعديل أوقات بعضها، لتحسين الربط عبر شبكتها المتنامية حول العالم، وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها بشكل مطرد، منذ يوليو الماضي، وتخدم حالياً 44 وجهة في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، فيما من المتوقع أن ترتفع إلى 45 وجهة خلال نوفمبر الجاري، حيث ستبدأ الشركة تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر 2020.

واستعادت «فلاي دبي» نحو 50% من شبكة وجهاتها العالمية في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، حيث كانت تشغل رحلاتها إلى 90 وجهة قبل تفشي الجائحة.

إعادة «العملاقة»

أعلنت شركة «طيران الإمارات» إعادة تشغيل طائرة «إيرباص A380» (العملاقة) حالياً، إلى كل من القاهرة وعمّان وباريس ولندن هيثرو وغوانزو وموسكو.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن «الطائرة العملاقة» هبطت في العاصمة الأردنية بمطار الملكة علياء الدولي، مساء أول من أمس (الأربعاء).

وأضافت أن الطائرة «A380»، ستخدم خط دبي - عمّان ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

- إجمالي وجهات «طيران الإمارات» ارتفع إلى 100 محطة عالمية.

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