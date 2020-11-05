3.62 مليارات درهم عائدات «دبي لصناعات الطيران» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «دبي لصناعات الطيران المحدودة» بأن إجمالي عائداتها بلغ 984.1 مليون دولار أميركي (3.62 مليارات درهم)، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة مع مليار و85 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وأكدت الشركة، في بيان أمس، أن صافي الدخل بلغ 167.3 مليون دولار (615.6 مليون درهم)، مقارنة مع 260.5 مليون دولار، خلال فترة المقارنة، كما بلغ هامش الربح قبل الضرائب 18%، مقارنة مع 26%.

وبلغ العائد على حقوق الملكية قبل الضرائب 8%، مقارنة مع 11%.

وبلغت الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين 62%، بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 57% بنهاية عام 2019.

وسجلت السيولة المتاحة 2.13 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 2.4 مليار دولار بنهاية عام 2019.

وبلغت الأصول غير المرهونة 6.6 مليارات دولار، مقارنة مع 6.8 مليارات دولار بنهاية عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «تميز الربع الثالث من عام 2020، بإنشاء أعمال جديدة ممتازة مع رأسمال قوي وسيولة قوية، وجهود متواصلة لمساعدة عملائنا في بيئة التشغيل الصعبة السائدة حالياً».

وأضاف: «وقّعنا، خلال الربع الثالث من عام 2020، اتفاقات لشراء 31 طائرة بقيمة إجمالية تقارب 1.1 مليار دولار، منها ما يقارب 200 مليون دولار، تم حجزها في الربع الثالث من عام 2020. وسيتم حجز الباقي في الربع الرابع من 2020، وفي 2021».

وتابع: «على مدار الربع الثالث، حافظنا على سيولة قوية، وأنهينا هذه الفترة بسيولة متاحة قيمتها 2.1 مليار دولار، بعد سداد سندات بقيمة 430 مليون دولار في شهر أغسطس. كما أنهينا الربع الثالث برأسمال قوي، حيث جاءت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية دون 2.5 ضعف. وساعد وضعنا المالي القوي، وممارساتنا المنضبطة في إدارة المخاطر، على تأكيد تصنيفنا الاستثماري من وكالة موديز عند (Baa3)، ووكالة فيتش عند (BBB-)».

وقال تارابور: «نواصل العمل مع عملائنا على أساس كل حالة على حدة، لتوفير مجموعة من الحلول التي تحقق القيمة لعملائنا، ودبي لصناعات الطيران، على حد سواء». وأضاف: «حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، قدمنا النوعين الرئيسين التاليين من المساعدات لعملائنا: 1- تأجيل دفعات الإيجار حيث قمنا بتنفيذ حزم مساعدة لتأجيل دفعات الإيجار، والتي تضمنت تمديد فترات السداد مع تحسينات أخرى لقيمة الإيجار مع 21 عميلاً. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدة هذه 155 مليون دولار، أو 13% من إيرادات إيجار الـ12 شهراً اللاحقة. ومن إجمالي عمليات التأجيل هذه، 110 ملايين دولار، تم تكبدها بالفعل، في حين ترتبط 45 مليون دولار منها بفترات مستقبلية. وتم سداد 20 مليون دولار، وقام أربعة عملاء بسداد القيمة بالكامل.

2. تعديل عقود الإيجار: أدخلنا تعديلات مختلفة على عقود الإيجار، تتضمن بشكل أساسي إعفاءات قصيرة الأجل، في مقابل تمديد عقود الإيجار، وتحسينات أخرى في قيمة الإيجار مع 12 عميلاً آخرين. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التعديلات 84 مليون دولار، أو 7% من إيرادات إيجار الـ12 شهراً اللاحقة».

تحصيل الأموال

قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «شهدنا، خلال الربع الثالث من عام 2020، ارتفاع معدل تحصيل الأموال إلى 77%، مقارنةً مع 69%، في الربع الثاني من العام نفسه. أما بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، فقد بلغ معدل التحصيل 80%».

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