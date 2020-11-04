"سيسكو":80% من الموظفين في الإمارات يفضلون المرونة بإدارة ساعات العمل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت دراسة استطلاعية حديثة أجرتها شركة "سيسكو" العالمية أن نسبة 80% من موظفي المكاتب في الإمارات يفضلون المرونة في اختيار العمل من المنزل أو المكتب وإدارة ساعات عملهم، فيما ذكر 66% من عينة الدراسة أنهم يرغبون في الحفاظ على الاستقلالية بإدارة ساعات العمل التي مارسوها أثناء فترة الإغلاق لمنع انتشار وباء "كورونا"..

و أوضحت الشركة خلال تصريحات لها عبر الكشف عن تفاصيل الدراسة اليوم، أن نسبة 73% من ممثلي عينة الدراسة أشاروا إلى أنهم إن أصبحوا مدراء تنفيذيين ليوم واحد، فإن سيمنحون الأولوية لضمان التواصل الفعال في أنظمة العمل الجديد التي تتسم بمرونة الاختيار لمكان العمل"..

وأشارت "سيسكو" إلى أن "دراسة الاستطلاع الذي أجرته الشركة و جاء تحت عنوان "القوى العاملة المستقبلية" شمل نحو 1100 مشارك من الإمارات ضمن 10 آلاف مشارك على مستوى العالم.

وأضافت إنه "على الرغم من أن 4% فقط ممن شملهم الاستطلاع عملوا من المنزل معظم وقتهم قبل فترة الإغلاق، إلا أن الغالبية العظمى يأملون الآن بأن يحافظوا على هذا الاستقلالية بينما يرغب 80% بتحكم أكبر في تحديد كيفية وأوقات استخدامهم للمساحات المكتبية والمزج بين العمل المكتبي والعمل عن بُعد"..

وأشارت إلى أنه "بالنظر إلى الأشهر الستة الماضية، أصبح ثلثي المشاركين (67%) يُقدّرون فوائد وتحديات العمل من المنزل وكانت التغييرات الإيجابية هي الأكثر تأثيراً، حيث أظهر (47%) من القادة والمديرون ثقة متزايدة في فرقهم للقيام بمهامهم بشكل جيد عن بعد"..

وبدوره، قال المدير التنفيذي لدى شركة سيسكو في منطقة الخليج، شكري عيد، إن "انتشار وباء "كوفيد-19" والتبني السريع للتقنيات الرقمية غير من طبيعة العمل بشكل جوهري، ونشهد اليوم ظهور أنماط جديدة للعمل، حيث أصبح الناس يرغبون بإمكانية الاختيار والمرونة".

وأضاف أن " الاعتماد على التقنيات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار البيئية والتحليل المتقدمة أصبحت أكثر أهمية لتمكين الموظفين والحفاظ على اتصال وإنتاجية الفرق في كل مكان مع تعزيز السلامة في مكان العمل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news