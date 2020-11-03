منصة "سوبر ميل" الإلكترونية تطلق أعمالها في أسواق الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أطلقت منصة «سوبر ميل» الإلكترونية اليوم إعمالها في أسواق الإمارات في قطاع المنصات الالكترونية لتوصيل طلبات الطعام، لافتة خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي للكشف عن خطط بدء إطلاق أعمالها بالدولة، إلى أن الإمارات تعد أول سوق لها في منطقة الشرق الأوسط، فيما تستهدف دخول سوقي المملكة العربية السعودية وعُمان العام المقبل..

وأفاد المدير التنفيذي لمنصة "سوبر ميل" الإلكترونية، قتيبة العلي، بأن "دخول أعمال المنصة للأسواق الإماراتية يواكب تسجيل معدلات نمو لافتة في قطاع صناعة استخدام التطبيقات والمنصات الالكترونية لتوصيل الطعام مدعوما بتداعيات جائحة "كورونا"، لافتا إلى قيمة صناعة طلبات الطعام حول العالم وصلت أخيرا إلى 82 مليار دولار وفقاً لبحث أجرته شركة «فروست وسوليفان»، فيما من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار في 2025".

وأوضح أن "المنصة اختارت بدء أعمالها بالمنطقة من الأسواق الإماراتية مع تميزها ببنية تحتية متطورة ومناخ داعم لنمو الشركات المتخصصة بأنظمة الخدمات الالكترونية، إضافة إلىقطاع توصيل الطعام في الإمارات يعد واعداً من حيث إمكانات نمو الصناعة، مع تزايد مؤشرات الطلب عبر الإنترنت".

وأشار إلى أن "منصة الشركة استقطبت حتى الأن 1000 مطعم في أنحاء الإمارات، فيما تستهدف رفع أعداد المطاعم المسجلة على منصتها إلى ثلاثة آلاف مطعم بنهاية العام المقبل مع الوصول بعدد المستخدمين للتطبيق إلى 120 آلف مستخدم".

وقال إنه مع انضمام المنصة إلى السوق الإماراتي، يقدر إجمالي عدد منصات التطبيقات الرئيسة المختصة في السوق بعدد ثمانية تطبيقات خدمة تضم منصات «طلبات»، «ديليفرو»، «زوماتو»، «كريم ناو»، «كاريدج»، «إيت إيزي»، و«جوفود".

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