«دناتا».. شركة العام للمناولة الأرضية للسنة السادسة على التوالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت شركة «دناتا» لقب «مزود العام لخدمات المناولة الأرضية» للسنة السادسة على التوالي، وذلك خلال حفل جوائز مجلة «إير كارغو نيوز» لعام 2020.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تسلم الجائزة التي تعد أبرز تكريم على مستوى صناعة الشحن الجوي، نائب رئيس أول «دناتا» لعمليات المطارات الدولية، روس مارينو، الذي قال إن «هذه الجائزة تؤكد التزام فريق عملنا المستمر بالسلامة والابتكار والتميز في الخدمة خلال عام حافل بالتحديات، ونحن نواصل جهودنا للوفاء بوعودنا للعملاء في كل محطة من محطات (دناتا) حول العالم».

وعلى الرغم من انخفاض عدد رحلات الركاب بشكل كبير على مستوى العالم، فإن الطلب على خدمات الشحن الجوي بقي مستقراً، حيث تعاونت «دناتا» بشكل وثيق مع السلطات الحكومية والعملاء والموردين للحفاظ على انسياب التجارة العالمية وتدفق السلع الأساسية.

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