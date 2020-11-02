82.7 ألف شخص في الإمارات يملكون ثروات فائقة بـ 3 تريليونات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت بيانات صادرة عن شركة "نيو وورلد ويلث" المتخصصة في أبحاث الثروات، عن وجود 82 ألفاً و763 شخصاً من أصحاب الثروات الفائقة المقيمين في دولة الإمارات، بقيمة إجمالية لثرواتهم تصل إلى 3.02 تريليونات درهم حتى نهاية يونيو الماضي، وبذلك تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر ثراءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً للبيانات، تصدرت دبي مدن المنطقة في قيمة الثروات، إذ بلغت الأصول المملوكة لذوي الثروات الفائقة المقيمين، 1.8 تريليون درهم، مع 2310 مليونيرات بقيمة أصول إجمالية تتجاوز 36.7 مليون درهم لكل منهم، و49.4 ألف مليونير بأصول تتجاوز نحو 3.67 ملايين دولار لكل منهم، فيما حلت تل أبيب ثانية، بأصول إجمالية قيمتها 289 مليار دولار، حلت إسطنبول ثالثة بأصول قيمتها 154 مليار دولار، ثم أبوظبي رابعة بأصول قيمتها 137 مليار دولار.

وأظهرت البيانات، أن الإمارات موطن لـ214 مليونيراً، تبلغ قيمة الأصول الإجمالية المملوكة لكل منهم 100 مليون دولار فأكثر، إضافة إلى 3410 مليونيرات، بأصول تتجاوز 10 ملايين دولار، و79.1 ألف مليونير بأصول تبلغ أكثر من مليون دولار.

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