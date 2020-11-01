«طيران الإمارات» تشغل 1.8 مليون مقعد خلال نوفمبر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت المؤسسة الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي»، أن شركة «طيران الإمارات» تواصل زيادة طاقتها التشغيلية، مع إضافة المزيد من المحطات إلى شبكتها العالمية، خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن السعة المقعدية، التي توفرها الناقلة على رحلاتها الجوية المجدولة بلغت نحو 1.8 مليون مقعد خلال نوفمبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة لـ«طيران الإمارات» ارتفع من نحو مليون و762 ألف مقعد خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى مليون و810 آلاف مقعد في نوفمبر بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

زيادة الوجهات

إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن «طيران الإمارات» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكتها حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي، تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركة 98 وجهة، مع استئناف الرحلات إلى أحدث وجهاتها في بداية نوفمبر إلى كل من: بولونيا ودوسلدورف وهامبورغ، فيما ستبدأ الناقلة رحلاتها إلى إلى ليون اعتباراً من الرابع من نوفمبر الجاري، كأحدث محطة تنضم إلى شبكتها العالمية، وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأوروبية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 31 مدينة، لتوفر لمتعامليها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

ويمكن للمتعاملين من مختلف محطات «طيران الإمارات» التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوّار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

تغطية العلاج

وتقدم «طيران الإمارات» تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لمتعامليها، بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة. يشار إلى أن «طيران الإمارات» تطبق مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة متعامليها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

سياسات الحجز

توفر سياسات الحجز الخاصة بشركة «طيران الإمارات» المرونة والثقة للمتعاملين في التخطيط لسفرهم، حيث يمكن للمتعاملين الذين يشترون تذاكر «طيران الإمارات» للسفر حتى 31 مارس 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم. كما يتوافر للمتعاملين خيارات لتغيير تاريخ سفرهم، أو تمديد صلاحية تذاكرهم لمدة عامين، أو تحويل التذاكر إلى قسائم سفر لاستخدامها في شراء تذاكر لأنفسهم أو لعائلاتهم وأصدقائهم مستقبلاً.

الناقلة تبدأ رحلاتها إلى ليون اعتباراً من 4 نوفمبر، كأحدث محطة تنضم إلى شبكتها العالمية.

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