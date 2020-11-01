حمدان بن راشد: «الاتحادية للضرائب» تحافظ على أدائها المتميّز وتواصل خططها لسعادة المتعاملين

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه الـ13 برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس المجلس، عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والسياسات التنظيمية والإدارية للهيئة.

كما اعتمد المجلس القوائم المالية للهيئة عن الربع الأول، وعن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، بما يتوافق والمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية ربع السنوية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، على مؤشرات أداء الهيئة في جميع مجالات عملها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان، أمس، أن «التقارير التي تم استعراضها خلال الاجتماع، أظهرت استمرار الهيئة في المحافظة على أدائها المتميز بجميع أنشطتها، مع مواصلة خططها التطويرية للارتقاء بمستوى خدماتها، وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق سعادة المتعاملين».

مؤشرات رسمية

قال سموّه: «تظهر المؤشرات الرسمية أن عمليات الهيئة حققت، خلال الفترة المنقضية من عام 2020، العديد من النتائج الإيجابية، ورغم التحديات التي فرضتها متطلبات مواجهة جائحة فيروس (كوفيد-19)، واصلت الهيئة تنفيذ مشروعاتها المستهدفة بمعدلات إنجاز كبيرة».

وأضاف سموّه: «واصلت الهيئة تنفيذ خططها لتشجيع الامتثال الضريبي، ورفع معدلات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة، ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب تقديم جميع وسائل الدعم لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية»، موضحاً أنه «تم عقد العديد من لقاءات التوعية لشركاء الهيئة بالقطاعين الحكومي والخاص، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، إضافة إلى تقديم خدمات الهيئة عن بُعد، من خلال نظامها الإلكتروني المتكامل، للمحافظة على الصحة العامة والتباعد الشخصي للوقاية من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وضمان استمرارية كفاءة الخدمات المقدمة».

واستعرض المجلس تقريراً حول الإنجازات التي حققتها الهيئة ومستجدات المشروعات القائمة، أظهر تحسناً في مستويات الامتثال، وزيادة ملحوظة في معدلات التسجيل الضريبي، موضحاً أن «إجمالي عدد المسجّلين لدى الهيئة ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 إلى 339.89 ألف مسجل، مقابل 321.54 ألفاً بنهاية العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 5.71%».

«قيمة مضافة»

بلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 338.7 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، مقابل 320.44 ألف مسجل بنهاية العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 5.7%، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1195 مسجلاً، مقابل 1100 مسجل بنمو 8.6%.

ووفقاً للتقرير، استمر التوسع في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي، فارتفع عدد الوكلاء الضريبيين إلى 379 وكيلاً، مقابل 355 وكيلاً بنهاية العام الماضي بنمو 6.76%.

وأظهر التقرير أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 64.1 مليون درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 31.15%، مقارنة بقيمة إجمالية بلغت 205.8 ملايين درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ القيمة الإجمالية لطلبات المواطنين الذين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم 269.9 مليون درهم، منذ بدء تطبيق هذه الآلية في سبتمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنمو قياسي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت نسبته 210.23% في قيمة الضريبة المستردّة، موضحاً أنه تم خلال الأشهر التسعة الماضية اعتماد طلبات جديدة بقيمة 182.9 مليون درهم، مقابل 87 مليون درهم منذ بدء التطبيق حتى نهاية 2019.

علامات مميزة

استعرض التقرير استعدادات الهيئة الاتحادية للضرائب لتطبيق الخطوة النهائية للمرحلة الثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، التي سيمنع فيه (تداول) جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ«الطوابع الضريبية الرقمية» داخل الدولة اعتباراً من الأول من يناير المقبل 2021، بعد أن تم تأجيل بدء تطبيق هذه الخطوة من الأول من يونيو 2020، في إطار التسهيلات التي قدمتها الهيئة لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وضمان استمرارية الأعمال، في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت الجهات المعنية بالدولة باتخاذها للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

التوضيحات الضريبية

أكد تقرير الهيئة الاتحادية للضرائب أن العدد الإجمالي للتوضيحات الضريبية، التي أصدرتها الهيئة لقطاعات الأعمال، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بلغ 280 توضيحاً ضريبياً، منها سبعة توضيحات عامة تم إصدارها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، و273 توضيحاً خاصاً للخاضعين للضريبة، فيما تلقت إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة 39.72 ألف مكالمة، و10.1 آلاف استفسار عبر البريد الإلكتروني، خلال الربع الثالث من عام 2020، وتم اتخاذ اللازم بشأن جميع الاستفسارات الهاتفية والإلكترونية.

• اعتماد طلبات جديدة من مواطنين استردّوا الضريبة التي سدّدوها عن بناء مساكنهم بقيمة 64.1 مليون درهم.

• منع «تداول» تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة «رقمياً» اعتباراً من يناير 2021.

• %210 نمواً بالمبالغ المستردّة للمواطنين عن بناء مساكنهم، بقيمة إجمالية 270 مليون درهم.

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