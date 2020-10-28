دبي وجهة مميزة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بأن إمارة دبي نجحت في المحافظة على مكانتها كوجهة مميزة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، من خلال تمكنها من الفوز بعروض استضافة مجموعة من المؤتمرات والندوات والاجتماعات، على مدار السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على العالم.

وتفصيلاً، يواصل قطاع فعاليات الأعمال في دبي مساعيه لاستعادة زخمه وتعافيه من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث أثمرت تلك الجهود فوز الإمارة بعروض استضافة عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه منظمو فعاليات الأعمال بجميع أنحاء العالم لتجاوز هذه الأزمة، ووضع خططهم على المسار الصحيح.

وحرص «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، على التعاون والتنسيق والعمل مع الشركاء في مختلف القطاعات في المدينة، خلال الأشهر الماضية، لاستضافة عدد من الفعاليات الجديدة، لتتمكن دبي من الفوز بعدد من الفعاليات التي ستقام في عام 2021.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤتمرات والندوات في زيادة أعداد الزوار الدوليين للمدينة، خلال السنوات المقبلة. كما تؤكد، أيضاً، جاذبية دبي المستمرة كوجهة مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية.

وأسهمت جهود «فعاليات دبي للأعمال»، كذلك، بفوز المدينة باستضافة عدد من المؤتمرات والأحداث، مثل: 2020Arab Association of Urology Annual Congress، وPremier Financial Alliance Annual Incentive (2021)، و(Tfest 2021)، في حين ستقوم Jeunesse Global ومقرها فلوريدا بإرسال ثلاث مجموعات، ضمن برنامج سياحة الحوافز من آسيا والباسيفيك وأوروبا واليابان، على التوالي، إلى دبي في عام 2021.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «نجحت دبي في المحافظة على مكانتها كوجهة مميزة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، من خلال تمكنها من الفوز بعروض استضافة مجموعة من المؤتمرات والندوات والاجتماعات على مدار السنوات المقبلة، وذلك رغم تداعيات جائحة (كوفيد-19) على العالم بأسره. ما يؤكد الثقة بوجود قيادة رشيدة وحازمة في التعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى المرونة التي يتمتع بها شركاؤنا، حيث حرص مختلف الأطراف على العمل معاً من أجل الارتقاء بالمدينة، والحفاظ على جاذبيتها العالمية. ومع استئناف فعاليات الأعمال، تثبت دبي جدارتها وقدرتها على إعادة الحيوية إلى هذا القطاع».

نشاط مستمر

استمر مكتب «فعاليات دبي للأعمال» بأنشطته، طوال فترة جائحة «كوفيد-19»، كما حرص على التواصل مع الشركاء والمهنيين والمتخصصين في هذا القطاع على مستوى العالم، وذلك من خلال الندوات واللقاءات الافتراضية التي كان ينظمها، فيما يخطط لدمج هذه الجهود عبر الوسائل الرقمية مع استئناف الجولات الترويجية الدولية.

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