35 مليار درهم قيمة مشروعات الطاقة النظيفة في دبي خلال 5 أعوام

المصدر: أحمد الشربيني - دبي





كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن أن قيمة مشروعات الطاقة النظيفة في دبي تصل إلى 35 مليار درهم، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط إجمالية لمشروعات الطاقة في الإمارة باستثمارات تصل إلى 86 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، خلال لقاء صحافي أمس على هامش معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» الذي تنظمه الهيئة افتراضيا، إن «ديوا» تعتزم رفع عدد محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية من 270 محطة حاليا إلى 300 محطة بنهاية العام الجاري.

وأضاف الطاير، إن قيمة مشروعات الطاقة المتجددة النظيفة المعتزم تنفيذها خلال الأعوام المقبلة في دبي، تبلغ 35 مليار درهم.

وأشار الطاير، إلى أن بعض تلك المشروعات قيد التنفيذ حاليا مثل مشروع الطاقة المتجددة في منطقة حتا والذي يعد من المشروعات الضخمة ومبادرة جديدة نوعية على المستوى الأقليمي عبر محطة للمحطة كهرومائية بقدرة تصل 250 ميغاوات يمكن ايصالها بالشبكة خلال ثواني.

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