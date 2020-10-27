استدعاء 1362 سيارة من «إنفينيتي» و«مرسيدس» و«ستروين»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أطلقت وزارة الاقتصاد حملات استدعاء تشمل 1362 سيارة من علامات «إنفينيتي»، و«مرسيدس بنز»، و«ستروين» التجارية.

وأوضحت الوزارة أن حملة الاستدعاء الأولى تشمل 516 سيارة من علامة «إنفينيتي Q30» موديلات الأعوام «2017- 2019».

وأرجعت الوزارة الاستدعاء إلى أن هذه السيارات غير مجهزة بعجلة احتياطية، أو بإطارات يمكن القيادة بها وهي مفرغة من الهواء، مشيرة إلى أن «إنفينيتي» قررت تغيير الإطارات الأربعة بأخرى جديدة يمكن القيادة بها وهي مفرغة من الهواء، دون تحمل المتعاملين أي نفقات.

كما أعلنت الوزارة عن استدعاء 730 سيارة «مرسيدس بنز» من طراز «C-Class» نموذج 205 موديل 2019، لضبط المصباح الأمامي، وطراز «GLK-Class» نموذج 204 موديل الأعوام 2013-2015، لتصليح الوسائد الهوائية للركاب، المجهزة بمضخات «نترات الأمنيوم» غير المجففة.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة عن استدعاء 116 سيارة «ستروين» من طرز عدة مصنوعة عامي 2014 و2016 في فرنسا.

وعزت الوزارة الاستدعاء إلى احتمال تلف الغاز المتعلق بنفخ الوسائد الهوائية، والذي قد ينتج عن تعرض الوسائد للرطوبة والحرارة العالية لفترات طويلة، مع احتمال تلف جهاز النفخ أثناء فتح الوسائد الهوائية بسبب الاختلافات العالية في درجات الحرارة.

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