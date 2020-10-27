120 مليون درهم صافي أرباح شركة «دبي المالي» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2020، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 120.1 مليون درهم، بارتفاع نسبته 26% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2019، البالغة 95.5 مليون درهم.

وأفادت الشركة في بيان أمس بأن صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 41.1 مليون درهم، مقابل 30.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2019، بارتفاع نسبته 35%. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 271 مليون درهم، مقابل 241.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. فيما توزعت الإيرادات بواقع 175.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و95.8 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

ووصلت النفقات في نهاية سبتمبر 2020 إلى 150.9 مليون درهم، مقابل 146.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2019. أما في ما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، فقد بلغت 89.8 مليون درهم، مقابل 78.1 مليون درهم في الربع المماثل من عام 2019، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 48.7 مليون درهم، مقابل 47.7 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن تنويع المنتجات وفئات الأصول يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية سوق دبي المالي، لافتاً إلى أن تلك الاستراتيجية اكتسبت زخماً كبيراً، إذ شهد السوق خلال الربع الثالث إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لشركة شيميرا كابيتال، كما تم إطلاق منصة تداول العقود المستقبلية للأسهم، وبدء تداولاتها في السوق الأسبوع الماضي.

وأضاف: «نعمل في المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه الاستراتيجي من خلال إدراج المزيد من الصناديق المتداولة، علاوة على صناديق الاستثمار العقاري، وتوسعة نطاق منصة العقود المستقبلية للأسهم، وغيرها من فئات الأصول، بما يوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news