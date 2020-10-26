177 ألف عقد إيجاري جديد في دبي خلال 9 شهور

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن عدد عقود الإيجار التي تم توثيقها وصل إلى 369,055 عقدا وأن نسبة العقود المجددة بلغت 52% من العدد الإجمالي، فيما بلغت نسبة حصة العقود الجديدة 48% في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي بعدد إجمالي للعقود الجديدة بعدد 177.146 عقد جديد.

وأوضحت الدائرة في النشرة العقارية التي أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم تحت اسم "علوم العقار"، عن دخول 10728 مستثمراً جديداً خلال التسع شهور الأولى من العام الجاري، حيث مثًل المستثمرين الجدد 70% من إجمالي عدد المستثمرين خلال تلك الفترة.

وأظهرت النشرة العقارية أن السوق العقاري في الإمارة حافظ على جاذبيته في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين بالرغم من الآثار غير المتوقعة بسبب تفشي فيروس "كوفيد - 19" المستجد.

وأشارت النشرة العقارية إلى إجمالي التدفقات الاستثمارية في الإمارة والتي وصل إلى 50 مليار درهم في السوق العقاري كتصرفات ورهون عقارية نتج عنها 706 ملايين درهم كعمولات مستحقة للوسطاء العقاريين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.

وأبرزت النشرة أفضل خمس مناطق من حيث جاذبية المستثمرين.. ففي فئة الفلل كانت الصدارة لمنطقة "الحبية الرابعة" و "وادي الصفا 5" و "اليلايس 2 " و"مدينة المطار" و "وادي الصفا 7" .. في حين تفوقت منطقة "برج خليفة" و"ند حصة "و"الحبية الأولى" و"البرشاء جنوب الرابعة "و"حدائق الشيخ محمد بن راشد " على غيرها من المناطق في ما يتعلق بمبيعات الشقق.

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