المصدر: إعداد: مدحت السويفي

صممت «بوابة ابن بطوطة» أو «ابن بطوطة غيت» بشكل برجين ضخمين من 10 طوابق، متصلين بواسطة بوابة أيقونية. ويعتبر مبنى بوابة ابن بطوطة واحداً من أفضل 10 تصاميم هندسية على قائمة الأبنية السكنية ذات التصميم الهندسي المميزة في دبي، بحسب بيوت خبرة هندسية.

يشتمل البرج الأول على فندق من فئة خمس نجوم، وعدد من الشقق للإيجار في البوابة، بينما يشتمل البرج الآخر على مساحات مكتبية ومرافق ترفيهية وخدمية، ويجاور مركز تسوّق «ابن بطوطة»، الذي يتضمن ست مناطق مر بها الرحالة ابن بطوطة، من بينها مصر والهند.

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