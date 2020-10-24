انطلاق الدورة الافتراضية لـ"ويتيكس" و"دبي للطاقة الشمسية" بعد غد

المصدر: دبي- وام





دعت هيئة كهرباء ومياه دبي، الجمهور لزيارة الدورة الافتراضية من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ومعرض دبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه الهيئة من 26 حتى 28 أكتوبر الجاري للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

تشارك في المعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد المحايد للكربون، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 1076 شركة من 52 دولة حول العالم. وتوفر الهيئة لكل شركة منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد لعرض منتجاتها وخدماتها بطريقة مبتكرة.

ولإضفاء أجواء حية يشعر من خلالها الزوار والعارضون وكأنهم يخوضون تجربة حقيقية، تتيح الهيئة لهم اختيار صورة رمزية تفاعلية "أفاتار" للتجول في المنصات والمشاركة في الندوات بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية في هذا المجال، إلى جانب التواصل الصوتي أو عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما يشهد المعرض عدداً من الندوات يديرها خبراء ومختصون من كبرى الشركات العالمية لمناقشة أحدث التطورات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

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