1.13 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» خلال سبتمبر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

وصل إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، إلى 1.13 مليون مسافر خلال سبتمبر الماضي بنمو نسبته 22% مقارنة مع أغسطس السابق، فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 21.3 مليون مسافر. ووفقاً لبيانات صادرة عن هيئة دبي للطيران المدني حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ عدد حركة الرحلات في مطار دبي، 13.7 ألف حركة خلال الشهر الماضي، مقابل 11.8 ألف حركة في أغسطس، بينما ارتفع حجم الشحنات الجوية عبر المطار 9.5%، إلى أكثر من 163.8 ألف طن خلال فترة المقارنة.

أعداد المسافرين

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى مليون و136 ألفاً و46 مسافراً خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 929 ألف مسافر في أغسطس السابق، بنسبة نمو جاوزت 22%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، وصل إجمالي عدد المسافرين، خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر للعام الجاري، إلى 21 مليوناً و32 ألفاً و215 مسافراً. وسجل مطار دبي نمواً متواصلاً، منذ أبريل الماضي، بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلى غرار جميع مطارات العالم، تأثرت حركة المسافرين الدوليين، بسبب قيود السفر جراء تفشي فيروس «كورونا».

الشحن

وبالنسبة لحركة الشحن، ارتفع حجم الشحنات الجوية، عبر مطار دبي الدولي، إلى 163 ألفاً و618 طناً في سبتمبر الماضي، مقابل 149 ألفاً و326 طناً في أغسطس الماضي، بنمو بلغ نحو 9.5%.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي حجم الشحن الجوي، عبر مطار دبي، نحو 1.3 مليون طن، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وسبتمبر الماضي، مقابل 142 ألفاً و971 طناً، عبر مطار آل مكتوم الدولي خلال الفترة نفسها.

الرحلات

وأوضحت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن عدد حركة الرحلات، في مطار دبي، وصل إلى 13 ألفاً و711 حركة خلال سبتمبر، مقابل 11 ألفاً و813 حركة خلال أغسطس الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 16%، فيما وصل إجمالي عدد حركة الرحلات في «دبي الدولي»، خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر، إلى 134 ألفاً و567 حركة، مقابل 19 ألفاً و936 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

21.3

مليون مسافر عبر مطار دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.

- ارتفاع حجم الشحنات الجوية في مطار دبي إلى 163.6 ألف طن في سبتمبر بنمو شهري بلغ 9.5%.

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