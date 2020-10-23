سوق دبي الحرة تفوز بجائزة «أفضل مطار للتسوّق في سوقه الحرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت سوق دبي الحرة بجائرة «أفضل مطار للتسوّق في سوقه الحرة في الشرق الأوسط» للسنة الـ19 على التوالي، خلال الحفل الافتراضي الأول من نوعه لتوزيع «جوائز مجلة بزنس ترافلر ميدل إيست».

وتصدرت «دبي الحرة»، التي سجلت مبيعاتها السنوية 2.029 مليار دولار (7.44 مليارات درهم) في عام 2019، الترتيب الأول وفق تصويت القراء الذي أجرته المجلة في فئة «أفضل مطار بسوقه الحرة في الشرق الأوسط»، رغم المنافسة القوية التي واجهتها من أسواق حرة أخرى كانت مرشحة لنيل الجائزة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن «فوز سوق دبي الحرة بهذه الجائزة للسنة الـ19 على التوالي يعد إنجازاً مميزاً في هذه الأوقات الصعبة، وتتويجاً للعمل الجاد الذي يقوم به جميع أفراد فريق العمل». يشار إلى أن الجائزة كرمت هذا العام أهم المؤسسات العاملة في قطاع تجزئة السفر في 35 فئة.

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