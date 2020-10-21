«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ترفعان محطات الركاب إلى 139 وجهة

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

أظهرت البيانات الصادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات، ووفقاً للبيانات، يبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين حالياً 139 وجهة، منها 95 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و44 لـ«فلاي دبي»، مقارنة مع 96 وجهة، في أغسطس الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 44.7%.

أحدث الوجهات

وتعد محطة بودابست أحدث وجهات «طيران الإمارات»، إذ استأنفت الناقلة رحلاتها إلى هذه المحطة، أمس، فيما سيرتفع إجمالي عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» العالمية إلى 99 وجهة خلال نوفمبر المقبل، بعد إضافية بولونيا ودوسلدورف وهامبورغ، اعتباراً من الأول من نوفمبر، وإلى ليون اعتباراً من الرابع من نوفمبر، وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأوروبية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 31 مدينة، لتوفر لمتعامليها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

ويمكن للمتعاملين من مختلف محطات «طيران الإمارات» التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

تغطية مجانية

وتقدم «طيران الإمارات» تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لمتعامليها، بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 ديسمبر 2020، وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة.

«فلاي دبي»

إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد المحطات التي تغطيها شركة «فلاي دبي» ضمن شبكتها العالمية، 44 محطة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات الموقع الشبكي للشركة.

وذكرت الشركة أنه يمكن للمسافرين حجز الرحلات إلى هذه الوجهات، مشيرة إلى أنها تستأنف رحلاتها إلى وجهات مختارة عبر شبكتها العالمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان سلامة المسافرين وطاقم الطائرة خلال الرحلة، والحفاظ على سلامة الموظفين.

رحلات منتظمة

وبحسب البيانات، تمت إضافة ست وجهات جديدة، هي: البحرين، الدمام، الرياض، مسقط، جدة، والمالديف أخيراً.

وتشغل الناقلة، التي استأنفت رحلاتها المنتظمة اعتباراً من السابع من يوليو الماضي، رحلات منتظمة إلى هذه الوجهات، فضلاً عن رحلات خاصة لوجهات أخرى.

وأعلنت «فلاي دبي» أن المسافرين على متن ناقلاتها، الذين حجزوا للسفر بين الأول من سبتمبر و30 نوفمبر 2020، سيحصلون تلقائياً على تغطية عالمية مجانية ضد جائحة «كوفيد-19».

ووفقاً للشركة فإن الخدمة تغطي النفقات الصحية للمسافرين، وتكاليف الحجر الصحي، إذا تم تشخيص إصابتهم بـ«كوفيد-19» أثناء رحلتهم، وهي صالحة لمدة 31 يوماً، وتبدأ من الوقت الذي يستقلون فيه أول رحلة ضمن برنامج سفرهم.

- الوجهات تشمل 95 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و44 لـ«فلاي دبي».

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