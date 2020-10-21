«دناتا» تتوسع في سوق الطيران الإندونيسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت شركة «دناتا»، المزودة للخدمات الجوية، اتفاقية شراكة مع شركة «يونكس» الإندونيسية PT UNEX Rajawali، العاملة بالمناولة الأرضية والشحن في مطار «سوكارنو- هاتا» الدولي بالعاصمة جاكرتا.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الشراكة الاستراتيجية تتيح لـ«دناتا» توسيع نطاق وجودها في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، ودخول سوق الطيران الإندونيسية، كما ستسهم في تحسين قدرة المناولة الأرضية في إندونيسيا، من خلال الاستثمارات المشتركة بين الطرفين في المرافق والمعدات والتدريب.

ولفت البيان إلى أن هذا التعاون سيبدأ في مطار العاصمة جاكرتا، مع خطط لتوسيع نطاقه ليشمل مطارات إندونيسية أخرى، خلال السنوات المقبلة.

وقال المدير التنفيذي الإقليمي لـ«دناتا» لمنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، ديرك جوفيرتس، إن توفير أفضل وأجود الخدمات للمتعاملين يشكل جوهر عملياتنا، ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة الأجل وناجحة مع «يونكس»، من شأنها تحقيق فوائد كبيرة للمتعاملين من الناقلات الجوية.

وتابع: «ستسهم شراكتنا في تعزيز مكانة مطار سوكارنو - هاتا الدولي كمركز إقليمي للطيران، كما سنعمل جاهدين لضمان أعلى معايير الخدمة والسلامة في جاكارتان مع خطط لتوسيع عملياتنا لتغطي مطارات أخرى في إندونيسيا مستقبلاً».

من جانبه، قال رئيس شركة «يونكس»، بوديمان تيدجا: «يسرنا الدخول في شراكة استراتيجية مع (دناتا)، التي تتمتع بسمعة ممتازة وتاريخ عريق في مجال الخدمات الجوية»، لافتاً إلى أن خبرة وشبكة «دناتا» العالمية، وخبرات «يونكس» المحلية، ستسهم في ترسيخ مكانة إندونيسيا كمركز طيران إقليمي، يعزز أفضل ممارسات الصناعة، ويقدم خدمات عالمية المستوى.

يشار إلى أن «دناتا» تخدم 13 مطاراً، ضمن منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، إذ توفر خدمات موثوقاً بها في المناولة الأرضية والشحن والتموين، لأكثر من 80 ناقلة جوية.

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