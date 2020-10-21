«طيران الإمارات» و«إيرلينك» تتيحان خيارات سفر إلى 45 مدينة في جنوب إفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» و«شركة خطوط إيرلينك الجوية» Airlink، عن إبرام اتفاقية «إنترلاين» بينهما، توسع نطاق تغطية «طيران الإمارات» في جنوب إفريقيا.

وتتيح الاتفاقية للمتعاملين، مع الناقلتين، خيارات إضافية وسهلة للسفر عبر بوابتَيْ «جوهانسبرغ» و«كيب تاون»، من 25 وجهة محلية في جنوب إفريقيا، و20 وجهة إقليمية في جنوب القارة الإفريقية، وإليها.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «طيران الإمارات» و«إيرلينك» ستوفران سهولة السفر بتذكرة واحدة، وتوقف واحد، ووصول الأمتعة للمتعاملين الذين ينتقلون عبر جوهانسبرغ، وكيب تاون، من وجهات محلية في جنوب إفريقيا وإليها، تشمل: بلومفونتين، جورج، أوبينغتون، نيلسبروت، هودسبروت، وبورت إليزابيث، إضافة إلى وجهات أخرى في جنوب القارة الإفريقية، مثل: غابورون، كاساني، فيلانكولوس، ماون، فيكتوريا فولز، مابوتو، ويندهوك، هراري، لوساكا، وندولا، بولاوايو، وليفينغستون.

كما يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم مع كلتا الناقلتين على emirates.com، أو من خلال وكالات السفر الافتراضية عبر الإنترنت، ووكلاء السفر المحليين.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «يسرنا أن ندخل في شراكة مع (إيرلينك) باتفاقية جديدة، تسهم في تعزيز وجودنا ومنح المتعاملين معنا مزيداً من المرونة والخيارات والسفر بسهولة من وإلى 45 مدينة بجنوب القارة الإفريقية»، مؤكداً أن الاتفاقية مع «إيرلينك» ليست سوى بداية لمزيد من التعاون، واستكشاف فرص أخرى لتوسيع نطاق الشراكة مستقبلاً.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لخطوط «إيرلينك»، رودجر فوستر، عن ثقته بأن هذه الاتفاقية ستوفر خيارات سفر أفضل للمتعاملين، في مختلف مدن جنوب إفريقيا والدول المجاورة، عبر مطاري «أو آر تامبو الدولي» في جوهانسبرغ، ومطار كيب تاون الدولي.

وكانت «طيران الإمارات» استأنفت عملياتها في «جوهانسبرغ» و«كيب تاون»، اعتباراً من مطلع أكتوبر الجاري، وفي «ديربان» بالثامن من أكتوبر، مع تطبيق تدابير سلامة معززة في جميع نقاط التواصل على الأرض وعلى متن الطائرات. كما تواصل تلبية وتحفيز الطلب، من خلال ربط المتعاملين عبر دبي مع نحو 100 وجهة، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التواصل في جنوب إفريقيا وخارجها، من خلال شراكات مع ناقلات تحقق القيمة للمتعاملين.

ناقلة «إيرلينك»

تخدم «إيرلينك»، وهي ناقلة إقليمية مملوكة للقطاع الخاص، شبكة شاملة من الوجهات في جميع أنحاء جنوب القارة الإفريقية. وتعمل بشكل مستقل تحت الرمز 4Z. وتمتلك الناقلة أكثر من 50 طائرة تجارية، في وقت نقلت فيه، خلال العام الماضي، مليونَي راكب على أكثر من 63 ألف رحلة، إلى 39 وجهة في تسع دول إفريقية وجزيرة سانت هيلينا.

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