إطلاق اول منصة لمقارنة الاسعار "GoBazzar" في الإمارات

المصدر: مادة اعلانية

أطلقت GoBazzar، وهي منصة للتجارة الإلكترونية مقرها دبي، بوابة مقارنة الاسعار التي تم إعدادها لمنح المتسوقين عبر الإنترنت فرصة للبحث والمقارنة وعرض قوائم المنتجات والأسعار التي يقدمها التجار المختلفون تحت سقف واحد. على خلفية النشاط المتزايد للتسوق عبر الإنترنت بسبب الآثار اللاحقة للوباء العالمي، تستعد GoBazaar لمنح المتسوقين عبر الإنترنت تجربة تسوق أسهل مع إدراج كل متجر للتجارة الإلكترونية تقريبًا على البوابة الجديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ Gobazzar.com محمود عقرين: "ستعمل المنصة على تغيير عقلية التسوق عبر الإنترنت من خلال منح المستهلك وصولاً غير مقيد إلى مجموعة واسعة من مواقع التجارة الإلكترونية الدولية والمحلية. وأضاف: "لن يؤدي ذلك إلى عرض المزيد من المنتجات والخدمات على المستهلك فحسب، بل سيعطي أيضًا التجار من مختلف أحجام العمليات في التجارة الإلكترونية فرصة متساوية للمنافسة في السوق الرقمية".

تم تصميم GoBazzar بشكل فريد لمساعدة المتسوقين عبر الإنترنت على شراء أفضل المنتجات بأسعار تنافسية، مما يتماشى مع رؤية الشركة بأن تكون موقعًا مستقلًا وموثوقًا لمقارنة الأسعار يمكن للمستهلكين الاعتماد عليه.

بعض بائعي التجزئة الإلكترونية الموجودين في GoBazzar هم Amazon، Noon، Jumbo، FirstCry، Sprii، SharafDG، Mumzworld، CarrefourUAE، Eros Digital Home، Virgin Mega Store مع إضافة العديد من المتاجر الأخرى كل شهر.

ومع وجود أكثر من مليون منتج في الفئات الرئيسية بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والأجهزة المنزلية والعناية الشخصية والمزيد، سيستفيد المتسوق عبر الإنترنت منها ومن آلاف المراجعات الصادقة للمنتجات والمتاجر والأسعار المحدثة بالإضافة إلى القدرة على مقارنة المنتجات مع بعضها البعض في نفس الوقت، مما يمنح المتسوقين فرصة لاتخاذ قرارات شراء أفضل.

ومنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة كوفيد-19، تأثرت حركة الأشخاص وتحول معظم الناس إلى التسوق عبر الإنترنت في أعقاب إغلاق مراكز التسوق.

ووفقًا لبحث أجرته شركة Ernst & Young، فإن 92٪ من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد غيروا عادات التسوق لديهم لصالح التسوق عبر الإنترنت.

,كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة الاستشارات العالمية Kearney Middle East والتي شملت أيضًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن ما يصل إلى 40 بالمائة من المستجيبين يتسوقون الآن عبر الإنترنت أكثر مما كانوا عليه قبل الإعلان عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

,مع موجة التجارة الإلكترونية التي اجتاحت اقتصادات المنطقة بشكل رئيسي بسبب الوباء العالمي، فإن الإمارات العربية المتحدة تتقدم بثبات لتصبح مركزاً للتجارة الإلكترونية مع نمو يقدر بنحو 27.08 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، وفقا لعملاق الأبحاث العالمي، Statista، مما يضع GoBazzar استراتيجيًا على مسار النمو مع وجود خطط لاكتساب أكثر من مليون مستخدم نشط في الإمارات وحدها خلال الأشهر الستة الأولى من التشغيل.

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