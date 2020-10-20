«سيف دينامكس» تختار دبي مقراً دولياً لعملياتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيف دينامكس» العالمية Safe Dynamics عن افتتاح مقرها العالمي في دبي، ليكون الموقع الجديد بمثابة مركز لتوسع العمليات المستقبلية للشركة، في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الشركة تخطط للاستفادة من فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وقمة المدن الذكية، للتواصل عبرها مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصالات المتنقلة، والجهات المنظمة للقطاع، والبلديات من مختلف أنحاء العالم، لتعزز ريادتها في مجال سلامة الهوائيات، لاسيما تقنيات الجيل الخامس.

ومع انتقال «سيف دينامكس» إلى دبي، ستوفر شركة «RF Check»، التابعة لها، «خدمة أمان لاسلكية»، للمصادقة على التشغيل الآمن لشبكات «المحمول» في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيف دينامكس»، د.ج.هيل: «يسعدنا أن نشهد اهتمام كل الأطراف في دبي، ودولة الإمارات، بكيفية الاستفادة من تقنياتنا الفريدة، وكيف يمكننا بالتعاون مع دولة الإمارات أن نقود بقية العالم نحو جعل الاتصالات أكثر أماناً، فيما ندعم ونشجع النمو والابتكار في الوقت ذاته».

وأضاف: «من المشجع أن تعمل الحكومة بجدّ، لإيجاد مدن آمنة ومتطورة للمقيمين، حيث يمكننا أن نقوم بدور مهم في تقليل تعرض العاملين والسكان جميعاً لترددات موجات الراديو».

جاهزية دبي

بدوره، رحّب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فهد القرقاوي، بقرار «سيف دينامكس» اختيار دبي لتكون مقراً دولياً لها.

وقال: «عملنا مع فريق (سيف دينامكس) منذ سنوات عدة، ونحن سعداء للغاية بالترحيب بهم في دبي»، مؤكداً أن استثمار الشركة شهادة على جاهزية ومرونة النموذج الاقتصادي لمدينة دبي، واستعدادها لاستقبال ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التقنية المتقدمة.

ولفت القرقاوي إلى أن رؤية الشركة للتوسع العالمي، انطلاقاً من دبي، تتزامن مع استراتيجية المدينة الرامية إلى مواصلة النمو والتطور كمدينة ذكية عالمية، فهناك عدد من المقومات الاستراتيجية، بما فيها البنية التحتية والتشريعات والخدمات العامة والموقع الجغرافي، والتي تعزز مكانة دبي، مدينة ذكية ومستدامة للمستقبل ومركزاً رئيساً في قلب الاقتصاد العالمي.

وأضاف: «أسهمت سياسات دبي ومبادراتها في تعزيز مكانتها الجاذبة للاستثمارات بالقطاعات الجديدة والناشئة، ومن أبرزها الاقتصاد الرقمي الذي يضم تحت مظلته شبكات الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والتواصل بين الآلات، وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وهذا واحد من الأسباب التي وضعت دبي في مصاف أبرز 10 مدن عالمياً، من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال النصف الأول من عام 2020، والثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات الجديدة بالكامل».

مركز للابتكار

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «سيف دينامكس» والرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، جيل أميليو: «تشتهر دبي بمكانتها العالمية كمركز للابتكار والمستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي العالم أجمع، كما تتمتع بمكانة مميزة تتناسب مع خططنا بنشر تقنياتنا الفريدة، التي تعزز سلامة العاملين في قطاع الاتصالات المتنقلة وكل المقيمين، وتصدير تلك التقنيات إلى الدول الأخرى».

وأكد أن حكومة دبي، ودولة الإمارات، عملتا على تطبيق نهج مستقبلي مبتكر، لهذا نخطط لإطلاق منتجات أخرى، تعزز سلامة العاملين والمقيمين بالدولة، في المستقبل القريب.

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