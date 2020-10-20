«القابضة» توقّع اتفاقية مع «مجموعة اللولو» للتوسع في مصر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «القابضة» (ADQ)، عن توقيع اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية، تمهيداً لاستثمار تصل قيمته إلى مليار دولار، دعماً لخطط توسعة عمليات المجموعة في مصر.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل كلا الطرفين معاً على إنشاء ما يصل إلى 30 متجر هايبرماركت و100 متجر تجزئة مصغر «ميني ماركت»، إضافة إلى أحدث مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع وتلبية الطلبات، ما يعزز أعمال المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية على امتداد الجمهورية. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار ما يصل إلى 12 ألف وظيفة، بما يشجع النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي: «تأتي اتفاقيتنا مع (مجموعة اللولو العالمية) في إطار التزامنا العام تجاه الاستثمار في مصر، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس المنصة الاستثمارية المشتركة مع صندوق مصر السيادي أواخر العام الماضي».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، يوسف علي موسليم، إن «مصر سوق مهمة للغاية لنمو أعمالنا، إذ توفر إمكانات كبيرة للتوسعة في المستقبل».

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