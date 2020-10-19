وصل للعقارات تطرح «وصل ند تاور» للتأجير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «وصل للعقارات» عن إطلاق برج «وصل ند تاور»، مقابل شارع الشيخ محمد بن زايد، وضمن مشروع حدائق ند الحمر البالغة مساحته 11 مليون قدم مربعة.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أن البرج الجديد يوفر مجموعة متنوعة من الشقق النموذجية في قلب مشروع كبير متعدد الاستخدامات يمتاز بتنوعه وخصائصه المميزة، ويشتمل على عدد من المباني السكنية والمكاتب ومساحات التجزئة وصالات العرض، إضافة إلى الكثير من المرافق التي تعزز راحة المقيمين.

ويوفر البرج 204 شقق متنوعة، تضم 36 شقة من غرفة واحدة، و106 شقق من غرفتين، و62 شقة من ثلاث غرف، وتم طرحها للتأجير بأسعار تبدأ من 35 ألف درهم.

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