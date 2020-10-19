تعيين «شعاع كابيتال» مستشاراً لصندوق «فالكونز1»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن تعيينها كمستشار لصندوق «500 فالكونز1» التابع لـ«500 Startups» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الشركة المتخصصة في المراحل المبكرة من رأس المال المخاطر الأكثر نشاطاً على الصعيد العالمي.

وأوضحت «شعاع» في بيان أمس، أنها تركز ممثلة في الرئيس التنفيذي للشركة، جاسم الصديقي، على تقديم الخدمات الاستشارية لشركات صندوق «فالكونز1» في استراتيجيات التمويل والتخارج، ويأتي ذلك في فترة يقترب فيها صندوق الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نهاية أعماله.

وقال الصديقي، إن «شركة (500 Startups) تعد رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تدير منصة عالمية فريدة قدمت مساهمات كبيرة لمنظومة الشركات الناشئة، كما قامت بتأسيس شبكة معمقة من المستثمرين والاستثمارات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف: «مع (شعاع) أتطلع إلى تقديم التوجيه اللازم والتعاون مع المؤسسين للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى التالي، سواء من خلال مزيد من التطوير أو استراتيجيات التخارج، ونحرص في شعاع على الاستفادة من استثماراتنا في رأس المال المخاطر وقطاع التكنولوجيا».

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