اقتصادية دبي تضيف 9 أنشطة جديدة خلال سبتمبر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة تسعة أنشطة جديدة إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدائرة، الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

قطاعات حيوية

وتتنوّع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، وهي: نشاط استشارات سهولة الوصول الشامل لأصحاب الهمم، الذي يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم الاستشارات ووضع المعايير التي تهدف إلى تهيئة البيئتين الداخلية والخارجية للأماكن المختلفة، حتى يتمكن أصحاب الهمم من الدخول إليها والتحرك فيها بشكل مستقل ومن دون مساعدة من أحد.

ويشمل النشاط الجديد أيضاً الاستشارة حول تصميم أو تعديل المباني التجارية والعامة والتعليمية، حتى تتوافق مع المعايير العالمية في هذا الخصوص، كما يشمل ضرورة أن يتوافر في هذه المباني تجهيزات مثل الرصيف اللمسي لذوي الإعاقة البصرية، ودورات المياه المتخصصة، ورافعات الكراسي المتحركة، إضافة إلى مواقف السيارات، ومنافذ الإخلاء، واللوحات الإرشادية وغيرها.

وسيط

وتشمل قائمة الأنشطة الجديدة، نشاط وسيط الخدمات العلاجية عبر الوسائط الإلكترونية، الذي يتضمن المنشآت التي تقوم بتشغيل المنصات التفاعلية، التي تعمل كبوابات أو مداخل مهمتها الأساسية العمل وسيطاً لربط جهات تقديم الرعاية الصحية المرخصة، بالمرضى، عبر الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية.

ويمتد النشاط إلى التعاقد بين مقدمي تلك الخدمات والمنصة، لتمكين المرضى من حجز مواعيد زيارة الأطباء ومراكز الأشعة والمختبرات، فضلاً عن الحصول على وصفات الأدوية وصرفها من الصيدليات، والمتابعة الطبية أثناء العلاج، وإنشاء سجل إلكتروني للمريض، إلى جانب تنسيق موافقات شركات التأمين الصحي، ويشترط أن يقتصر نشاط هذه المنشآت على الوساطة فقط، ولا تتعداها لتقديم الخدمات العلاجية والاستشارية بنفسها.

استشارات

كما تمت إضافة نشاط خدمات هندسة عمليات النفط والغاز، ويشمل تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية، التي تخص عمليات مشروعات النفط والغاز في مجال تشييد محطات تخزين المواد البترولية، والأنابيب، وخطوط أنابيب النفط، ومصانع تكرير النفط.

ومن الأنشطة الجديدة التي أضافتها اقتصادية دبي، نشاط خدمات هندسة كهرباء النفط والغاز، الذي يشمل تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية الكهربائية في مجال تشييد محطات تخزين المواد البترولية، الأنابيب، خطوط أنابيب النفط، مصانع تكرير النفط، علاوة على نشاط خدمات هندسة أجهزة النفط والغاز الجديد، الذي يشمل تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية التي تخص أجهزة مشروعات النفط والغاز في مجال تشييد محطات تخزين المواد البترولية، والأنابيب، وخطوط أنابيب النفط، ومصانع تكرير النفط.

كما أنها أضافت نشاط خدمات هندسة الإنشاءات المدنية للنفط والغاز، أيضاً، ويشمل تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية التي تخص أجهزة مشروعات النفط والغاز في مجال تشييد محطات تخزين المواد البترولية، والأنابيب، وخطوط أنابيب النفط، ومصانع تكرير النفط.

إنشاءات

وتم خلال سبتمبر 2020، إضافة نشاط مقاولات الإنشاءات الميكانيكية للنفط والغاز، الذي يشمل تنفيذ الأعمال الميكانيكية في مجال تشييد محطات تخزين المواد البترولية، والأنابيب، وخطوط أنابيب النفط، ومصانع تكرير النفط، فضلاً عن نشاط مقاولات أعمال كهرباء النفط والغاز، ويشمل تنفيذ الأعمال الكهربائية في مجال تشييد محطات تخزين المواد البترولية، والأنابيب، وخطوط أنابيب النفط، ومصانع تكرير النفط.

وأخيراً، تمت إضافة نشاط مقاولات أعمال أجهزة النفط والغاز، ويشمل تشغيل الآلات والمعدات، واستيراد المعدات المطلوبة لتشغيل الحقول ومصافي التكرير، وبناء معاملها ومحطاتها وتخطيط إنتاجها.

الأنشطة الـ 9

■استشارات سهولة الوصول الشامل لأصحاب الهمم.

■وسيط الخدمات العلاجية عبر الوسائط الإلكترونية.

■خدمات هندسة عمليات النفط والغاز.

■خدمات هندسة كهرباء النفط والغاز.

■خدمات هندسة أجهزة النفط والغاز.

■خدمات هندسة الإنشاءات المدنية للنفط والغاز.

■مقاولات الإنشاءات الميكانيكية للنفط والغاز.

■مقاولات أعمال كهرباء النفط والغاز.

■مقاولات أعمال أجهزة النفط والغاز.

الأنشطة الجديدة تأتي في إطار تسهيل مزاولة الأعمال.

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