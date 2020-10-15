أبوظبي تبدأ توفير ضمانات قروض للمؤسسات الصغيرة بـ 3 مليارات درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن بدء توفير ضمانات قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ثلاثة مليارات درهم، عبر صندوق ضمان القروض الموجه لتلك المؤسسات.

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، في ندوة افتراضية، أمس، بعنوان «نظرة عامة على اقتصاد أبوظبي»، إن الصندوق يحل محل البنوك في تقديم ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة التي يوجد لديها مشروعات ذات جدوى عالية لتمويلها، ليصبح المحرك الرئيس لاقتصاد أبوظبي.

وأضاف أنه من المنتظر أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 5% خلال العام المقبل، مع تركيز استراتيجية الإمارة على تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي للإمارة.

وذكر أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو بنسبة 3.5%، العام الجاري، نتيجة لتداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والإغلاق عالمياً، على الرغم من الاستراتيجية الصلبة والمشروعات الضخمة التي كان من المقرر تنفيذها لدفع النمو في الإمارة.

وأوضح البلوشي أن أبوظبي تعطي الأولوية، في الوقت الراهن، لدعم التكنولوجيا والابتكار وتطوير القاعدة المعرفية، وتحفيز القطاع الخاص، من أجل تحقيق معدل نمو مرتفع.

من جانبه، قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، طارق بن هندي، إن جائحة «كوفيد-19» أتاحت لأبوظبي التحقق من مدى صلابة اقتصادها ومرونته في مواجهة التحديات المختلفة، مشيراً إلى أن العاملين في الإمارة يشكلون مصدر قوة كبيرة لها.

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