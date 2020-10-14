سحوبات "دبي للتسوق" تقدم فرصة للفوز بسيارة رياضية بقيمة 6 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





يعود مهرجان دبي للتسوق بدورته السادسة والعشرين ليقدم لسكان دبي وزوارها الكثير من فرص الفوز بسيارات الدفع الرباعي والسيدان الفاخرة، بالإضافة إلى فرصة امتلاك سيارة رياضية خارقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، ومصنوعة في دولة الإمارات.

وتحتفي دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 17 ديسمبر 2020 وحتى 30 يناير 2021، بالتسوق والموسيقى والترفيه والمرح العائلي، وتستقطب محبي العروض الترويجية الرائعة والصفقات الكبرى والجوائز المتميزة.

وتشهد السحوبات على السيارات خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام زخماً كبيراً، حيث تقدم شركة دبليو موتورز المتخصصة في السيارات الرياضية الخارقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، سيارة "فينير" الرياضية لأحد الفائزين من سعداء الحظ.

ويمكن للعملاء الذين يقومون بشراء نموذج مصغر للسيارة "فينير" بقيمة 1500 درهم، الفوز بسيارة حقيقية تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم. ويحصل كل مُشترٍ على قسيمة إضافية خاصة بالسحب، وسيتم توزيع 3500 قسيمة فقط. وسيحصل الفائز على نسخة مصممة خصيصاً لواحدة من أكثر السيارات الرياضية النادرة والسريعة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، والتي تم تصنيعها بالكامل في دبي.

ويمكن شراء نماذج للسيارة والحصول على القسيمة الخاصة بالسحب الإلكتروني عبر الإنترنت ومن خلال أكشاك دبليو موتورز الموجودة في سيتي ووك، كما يمكن للمشتري أيضاً اختيار رقم اللوحة الذي يرغب في وضعه على نموذج سيارة "فينير" الخاصة به.

وسيشهد مهرجان دبي للتسوق عودة سحوبات إنفينيتي الكبرى، والتي تقدم العديد من الجوائز، بما في ذلك الجوائز النقدية، وفرصة الفوز بسيارة إنفينيتي جديدة. ويمكن شراء التذاكر الخاصة بالسحب والتي يبلغ سعرها 200 درهم إماراتي في عدد مختار من محطات وقود إينوك وإيبكو ومتاجر زووم ومحطات مترو دبي، كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم إماراتي في عدد من الوجهات الشهيرة مثل سوق الذهب والقرية العالمية، إلى جانب مراكز التسوق المشاركة، الدخول في سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60 و200 ألف درهم إماراتي.

وسيتم منح 45 سيارة من طراز إنفينيتي QX60 خلال مهرجان دبي للتسوق، من خلال إجراء سحوبات يومية في القرية العالمية. وسيفوز أحد سعداء الحظ بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير من المهرجان.

وتشهد سحوبات نيسان الكبرى فوز 45 شخصاً من سعداء الحظ بسيارة نيسان جديدة تشمل خمسة من أشهر طرازات السيارة، إلى جانب تقديم جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم أسبوعياً. كل ما على المتسوقين هو إنفاق مبلغ 25 درهماً فقط لشراء أي منتج غير الوقود من أي محطة بترول إيبكو و إينوك بدبي للفوز خلال مهرجان دبي للتسوق. وتقدم سحوبات نيسان الكبرى سيارتين من طراز نيسان باترول وسيارة واحدة من طراز نيسان باثفايندر، وثماني سيارات من طراز إكس-تريل، و10 سيارات نيسان كيكس، و12 سيارة نيسان ميكرا، و12 سيارة نيسان سنترا. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال السحوبات اليومية طوال فترة المهرجان.

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