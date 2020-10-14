"آبل" تتيح الطلب المسبق لـ"آي فون 12 ميني" نوفمبر المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت شركة "آبل " الأميركية اليوم عن اطلاق هاتفها الجديد "أي فون 12" الذي يأتي مدعما بتقنية الجيل الخامس وبكاميرا مزدوجة خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل وشاشة قياس 5.4 بوصات، لافتة إلى أن الهاتف سيتاح للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة 6 نوفمبر المقبل، وفي المتاجر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر.

وأشارت إلى أن الهاتف سيتاح بسعر يبدأ من 2.999 درهما، لافتة إلى أن الهاتف سيتاح بمعالج أسرع من الإصدارات السابقة بتقنية "ايه 14 بيونيك"، وبخاصية مقاومة المياه لغاية 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة، بالإضافة إلى مقاومة السوائل اليومية، بما في ذلك القهوة والمشروبات الغازية.

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