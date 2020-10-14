مطار رأس الخيمة يعيد تشغيل رحلات الركاب 15 الجاري

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، عن إعادة تشغيل رحلات الركاب وفق جدول زمني متكامل، اعتباراً من يوم الخميس المقبل (15 أكتوبر الجاري).

وأكد المطار، في بيان أمس، أنه مع ترقب عودة الأنشطة التجارية في مطار رأس الخيمة إلى مستوياتها المعهودة قبل الأزمة، يتوجب على جميع المسافرين القادمين والمغادرين الالتزام التام بمجموعة من القواعد والضوابط التي تأتي منسجمة مع الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا. وسيواصل المطار تطبيق إجراءات دقيقة، بهدف حماية جميع أفراد المجتمع.

وتتضمن قائمة المتطلبات الإلزامية الخاصة بالمسافرين المغادرين والقادمين عبر مطار رأس الخيمة، الحصول على تأمين صحي، وإجراء اختبار «كورونا» خلال مدة لا تزيد على أربعة أيام قبل السفر، واستكمال تعبئة طلب الكشف عن الحالة الصحية.

كما يتوجب على المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات تنزيل تطبيق «الحصن»، وإجراء اختبار «كورونا» فور وصولهم، مع البقاء في الحجر المنزلي أو في الفندق الذي يقيمون فيه حتى ظهور نتيجة الفحص. وقال المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، سانجاي خانا: «نتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على دعمه المستمر الذي أتاح لنا العودة لتشغيل الرحلات، ومواصلة العمليات، والانتقال بها تدريجياً إلى مستويات ما قبل الأزمة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news