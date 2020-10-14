509 ملايين درهم أرباح «الاتحاد العـقارية» في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة الاتحاد العقارية بأنها حققت أرباحاً وصلت إلى 509.2 ملايين درهم (12 فلساً تقريباً للسهم الواحد) خلال الربع الثالث من 2020. وبلغ الربح الإجمالي المحقق لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 348.77 مليون درهم (8 فلوس تقريباً للسهم الواحد)، مقارنة بخسارة قدرها 164 مليون درهم.

ونجحت الشركة، من خلال هذه النتائج المالية في إطفاء جميع خسائرها عن عام 2019، وكذلك الربع الأول والثاني من العام الجاري، كما ارتفعت أصول الشركة إلى 6.162 مليارات درهم تقريباً، مقارنة بـ5.863 مليارات درهم، وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة إلى 3.041 مليارات درهم، مقارنة بـ2.708 مليار درهم، وانخفضت الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50%.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خليفة حسن الحمادي: «وضع مجلس الإدارة المنتخب، الذي تولى إدارة الشركة في أبريل الماضي، رؤية واضحة لإعادة الشركة إلى مصاف الشركات الرائدة، حيث نجحنا في إعادة هيكلة أكبر ديوننا، وإعادة السمعة الائتمانية للشركة، كما عملنا جاهدين على استعادة المساحات الطابقية المملوكة للشركة، والانتهاء من جميع الموافقات بشأنها مع الجهات التنظيمية، ما انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية».

وتابع الحمادي: «لدينا العديد من المؤشرات التي تبشر باستمرار الزخم، إذ حصلنا، أخيراً، على عرض استحواذ على حصة في شركتنا التابعة (دبي أوتودروم)، والذي سينعكس إيجاباً على نتائجنا المستقبلية عند إنجاز الصفقة، والذي نتوقع أن يتم في الربع الرابع من هذا العام، أو الربع الأول من العام المقبل».

وأضاف: «نؤكد على الفرص الواعدة التي سنحققها لمساهمي الشركة، فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام بسبب جائحة (كورونا)، فإننا حققنا أرباحاً في الربع الثالث تعوضت جميع خسائرنا إلى ما قبل عام 2017، ولنعود بالشركة إلى الربحية من جديد، ونأمل الاستمرار على النهج نفسه».

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