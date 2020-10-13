"آي فون 12".. سعره في الإمارات وألوانه

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت شركة "آبل" الأميركية اليوم عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي آي فون 12 والذي يأتي مدعما بتقنية الجيل الخامس وبكاميرا مزدوجة مطورة خلفية، وبشاشة قياس 6.1 بوصات، ووفقا لبيانات أصدرتها الشركة فمن المنتظر أن يباع بأسعار تبدأ من 3.399 درهما في الدولة، ويأتي بخمسة ألوان هي الأزرق والاخضر والأسود، والأبيض والأحمر.

وأشارت الشركة خلال فعالية "هاي سبيد" التي عقدتها بمقرها بالولايات المتحدة الاميركية، إلى أن الهاتف يأتي مدعما بمعالج جديد هو "أيه14 بيونيك"، لافتة إلى أنه تم تزويد الهاتف بشاشة زجاجية جديدة باسم "سيراميك شيلد" تستطيع تحمل الصدمات عند السقوط بما يعادل 4 مرات قدرة الشاشات السابقة على التحمل.

وأضافت أن "الهاتف بالمقارنة بهاتف أي فون 11 يأتي انحف بنسبة 11%، وأخف وزنا بنسبة 16%، كما تبلغ قدرة كل كاميرا خلفية له 12 ميغا بيكسل، وبقدرات متطورة للتصوير في الظروف المختلفة.

وأوضحت الشركة في بيانات لها أصدرتها اليوم أنه الهاتف سيتاح للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، على أن يتوفر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر.

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