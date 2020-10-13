مطار رأس الخيمة الدولي يعيد تشغيل رحلات الركاب اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي اليوم عن إعادة تشغيل رحلات الركاب وفق جدول زمني متكامل اعتباراً من يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري. وتستأنف العربية للطيران رحلاتها من المطار الذي يشكل نقطة دخول رئيسية إلى دولة الإمارات، ويشهد عودة تدريجية للعمل بطاقته الكاملة ومواصلة عملياته التشغيلية بعد فترة من تقديم الخدمات بشكل محدود، في أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومع ترقب عودة الأنشطة التجارية في مطار رأس الخيمة إلى مستوياتها المعهودة قبل الأزمة، يتوجب على جميع المسافرين القادمين والمغادرين الالتزام التام بمجموعة من القواعد والضوابط التي تأتي منسجمة مع الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19. وسيواصل المطار تطبيق إجراءات دقيقة بهدف حماية جميع أفراد المجتمع، حيث يتم العمل على هذا بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية فيما يخص الاستعدادات للتعامل مع المرحلة الجديدة.

وتتضمن قائمة المتطلبات الإلزامية الخاصة بالمسافرين المغادرين والقادمين عبر مطار رأس الخيمة الحصول على تأمين صحي، وإجراء اختبار كورونا خلال مدة لا تزيد عن أربعة أيام قبل السفر، واستكمال تعبئة طلب الكشف عن الحالة الصحية. كما يتوجب على المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات تنزيل تطبيق "الحصن"، وإجراء اختبار كورونا فور وصولهم، مع البقاء في الحجر المنزلي أو في الفندق الذي يقيمون فيه حتى ظهور نتيجة الفحص. وفي حال كانت النتيجة إيجابية، يجب على الزائرين والمقيمين العائدين إلى دولة الإمارات عزل أنفسهم واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويعتبر مطار رأس الخيمة مركزاً لشركة العربية للطيران التي يقع مقرها الرئيسي في مطار الشارقة الدولي، أحد المطارات التي استأنفت نشاط رحلات الركاب منذ مطلع الشهر الجاري. وستبدأ الشركة التي تقدم خيارات سفر اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رحلاتها المجدولة مرة أخرى من مطار رأس الخيمة، في حين ستقوم شركات أخرى بتشغيل رحلاتها من المطار في وقت لاحق.

وقال المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي سانجاي خانا، "نود بداية التوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على دعمه المستمر الذي أتاح لنا العودة لتشغيل الرحلات ومواصلة العمليات والانتقال بها تدريجياً إلى مستويات ما قبل الأزمة. وسيتيح لنا هذا الأمر مواصلة تقديم خدماتنا للمجتمع، ودعم قطاعات السياحة والأعمال والخدمات اللوجستية في الإمارة، والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز دور ومكانة الإمارة في جهود التنمية المستدامة في الدولة".

وأضاف خانا: "تتماشى مجموعة الإجراءات والضوابط التي تم وضعها للمسافرين القادمين والمغادرين مع الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد حرصنا على أن تكون جميع الإجراءات قابلة للتنفيذ بسرعة وكفاءة وشفافية، مع مراعاة عدم التسبب بأي تأخير للمسافرين. وأود أن أتوجه بالشكر لشركة العربية للطيران على قرار تشغيل رحلاتها من المطار، وأشيد بجهودهم الدؤوبة وحرصهم على اتخاذ كافة الخطوات لضمان عودة الرحلات بشكل سريع وفعال".

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران عادل علي، "يسعدنا أن نرى العودة التدريجية للعميات من مطار رأس الخيمة الدولي، ونتوجه بالشكر لإدارة المطار على جهودهم وحرصهم المتمثل في وضع إجراءات مدروسة لحماية الركاب وتأمين سلامتهم في هذه الأوقات. ونتطلع إلى البدء بخدمة المتعاملين في رأس الخيمة، وتوفير الفرصة أمامهم للاستفادة من جهودنا في توسيع نطاق عملياتنا، وسعينا للوصول إلى وجهات جديدة".

ويتوقع القائمون على مطار رأس الخيمة توسيع نطاق العمليات التشغيلية في أعقاب عودة رحلات المسافرين، والمساهمة الكبيرة في الجهود الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات من خلال تنظيم رحلات للمقيمين الذين أرادوا العودة إلى بلدانهم خلال الأزمة، الأمر الذي عزز من مكانة المطار محطة للربط بين دولة الإمارات ومختلف مدن العالم. ويقدم المطار مجموعة من الميزات بما فيها الأسعار التنافسية للرحلات، وسهولة الوصول إليه من مختلف مناطق الإمارات.

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