«القابضة» تُطلق «كيو لصناعة السوق»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «القابضة»، عن إطلاق شركة «كيو لصناعة السوق»، حيث بدأت نشاطها اعتباراً من أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكرت الشركة، في بيان، أن شركات صناعة السوق، تعد من المشاركين الرئيسين في الأسواق المالية، بما توفر من وسائل فعالة لتسهيل نشاط التداول، وضمان السيولة في أسواق الأوراق المالية النشطة.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن «سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعمل على تعزيز وتشجيع المشاركة في أسواق الأوراق المالية من أجل زيادة السيولة، وتحفيز تكوين رأس المال والنمو الاقتصادي».

وأضاف أن «أسواق المال التي تتمتع برأسمال أكثر سيولة وكفاءة، تؤدي دوراً مهماً في أي دولة تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، والذي يهدف بدوره إلى تأسيس نظام أعمال أكثر تنافسية وشفافية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي، إن «شركة (كيو لصناعة السوق) تقدم مجموعة واسعة من الخبرات المتخصصة والتقنيات المبتكرة، ومبادرات تطوير رأس المال لمصلحة الشركات المدرجة والمساهمين على حد سواء».

وأضاف: «باعتبارها صانع سوق جديداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستعمل (كيو لصناعة السوق) على تعزيز السيولة وجودة سوق المال في إمارة أبوظبي».

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