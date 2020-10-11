تعرف على مزايا "الجواز اللوجستي العالمي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يوفر "الجواز اللوجستي العالمي"، المبادرة أطلقتها دبي لربط المراكز التجارية حول العالم وتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، مزايا عدة، منها خفض الكلفة واختصار الوقت، فضلا عن تسريع عمليات التخليص الجمركي، وقيام الدول الأعضاء بتبادل الخبرات بما يسهم في تسهيل التدفقات التجارية حول العالم.

وتم إطلاق "الجواز اللوجستي العالمي" كبرنامج ولاء، حيث تتوافر مزايا للتجار ووكلاء الشحن كلما زاد حجم التبادل التجاري مع مراكز التجارة الأعضاء.

وهدفت دبي من المبادرة إلى التغلب على الحواجز التجارية غير الجمركية، مثل عدم كفاءة الخدمات اللوجستية والتي تحُدّ حاليًا من نمو التجارة بين الأسواق النامية، تأكيداً على دور دبي المحوري كحلقة وصل للتجارة العالمية ومحرك دفع في اتجاه تيسير مختلف المقومات اللازمة لتسهيل التدفقات التجارية حول العالم.

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