"نخيل" تفتتح مشروع " ريو دبي" بجزر ديرة ديسمبر المقبل

المصدر: دبي-وام

تعتزم " نخيل " افتتاح "ريو دبي" المشروع المشترك مع " فنادق ومنتجعات ريو الإسبانية" والمؤلف من 800 غرفة أمام الزوار خلال ديسمبر المقبل.

يتزامن هذا الإعلان مع انتهاء العمل في هذا المنتجع الأول من نوعه التابع لـ"ريو" في منطقة الشرق الأوسط و أول منتجع فئة 4 نجوم شامل يطل على شاطئ البحر في دبي فيما بلغت أعمال البناء والتشجير بحديقة "سبلاش" المائية مراحلها النهائية.

و قال ثورستن ريس المدير التنفيذي للضيافة والترفيه لدى "شركة نخيل العقارية" إن المشروع وموقعه جزر ديرة كونه مشروعا عالميا مشتركا لـ"نخيل" يضيف بعدا جديدا لقطاع السياحة في دبي إذ يوفر مفهوما عصريا للإقامة الفندقية واستقطاب شريحة جديدة من السوق إلى الإمارة..معربا عن فخره بالشراكة مع ريو لإنشاء ريو دبي وهو مثال ساطع على التزامهم بتقديم مجموعة متنوعة من المشاريع المتعلقة بالسياحة بما يتماشى مع أهداف حكومة دبي.

و أعرب نادر غوش صيفي مدير عام المنتجع عن سعادته بإفتتاح المنتجع الجديد تزامنا مع ذروة موسم العطلات و الأعياد و السفر.

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