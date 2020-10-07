إطلاق نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد من «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، عن إطلاق نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد من معرضَي تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية، اللذين تنظمهما في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وأشارت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، إلى أن عدد الشركات المشاركة في النسخة الافتراضية من المعرضين، وصل حتى الآن إلى 1049 شركة من 52 دولة، منها 168 شركة في مجال الطاقة الشمسية، كما استقطب 47 جهة راعية، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض الافتراضي إلى 40 ألف زائر.

وتفصيلاً، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسّس معرض «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، إنه «نظراً إلى التدابير الاحترازية المطبقة في معظم دول العالم، نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تنظم الهيئة المعرضين هذا العام عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، باستخدام تقنيات حديثة متخصصة، وستوفر هذه النسخة المبتكرة (المحايدة للكربون)، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار، إضافة إلى مجموعة من الندوات والجلسات التي سيديرها خبراء ومختصون في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة».

وأضاف أنه «سيتم إطلاق نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد من معرضَي تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، فيما وصل عدد الشركات المشاركة في النسخة الافتراضية من المعرض حتى الآن إلى 1049 شركة من 52 دولة، منها 168 شركة في مجال الطاقة الشمسية، كما استقطب 47 جهة راعية، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض الافتراضي إلى 40 ألف زائر.

وأشار الطاير إلى أنه «بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، تنظم الهيئة سنوياً معرضَي (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية، انسجاماً مع جهود تعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، التي أثمرت عن سياسات واستراتيجيات وخطط، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021، التي عززت مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر».

ولفت إلى أن «معرض (ويتيكس) رسّخ مكانته على مدى 21 عاماً، كما حقق معرض دبي للطاقة الشمسية نجاحات مهمة خلال الأعوام الأربعة الماضية لاسيما مع تسارع وتيرة النمو في قطاع الطاقة الشمسية والنظيفة في الدولة والمنطقة بشكل عام».

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