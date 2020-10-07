«الاتحاد للطيران» تمنح موظفي الهيئات الاتحادية خصماً حتى 15%

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن منح موظفي الهيئات الحكومية الاتحادية خصماً يصل حتى 15% مع إطلاق «برنامج سفر موظفي حكومة الإمارات».

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه يمكن للمسافرين الانضمام إلى البرنامج مجاناً، وإتمام إجراءات السفر عبر منفذ مخصص لهم في مطار أبوظبي الدولي، والحصول على وزن إضافي بقيمة 15 كيلوغراماً.

وأوضحت أنه عند السفر إلى كندا والولايات المتحدة، فإنه يمكن للمسافرين إحضار حقيبة إضافية يصل وزنها إلى 23 كيلوغراماً في الدرجة السياحية، أو حقيبة يصل وزنها إلى 32 كيلوغراماً في درجة رجال الأعمال، والدرجة الأولى.

وتضم المزايا الإضافية خصماً بواقع 10% على باقات «الاتحاد للعطلات»، والاستفادة من الخصومات الحصرية مع الشركاء المفضلين.

ولفتت «الاتحاد للطيران» إلى أنه للتسجيل في البرنامج، فإنه يجب على موظفي الهيئات الحكومية الاتحادية أن يكونوا أعضاء في «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء التابع للشركة. وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع في «الاتحاد للطيران»، دانكان بيرو: «يسرنا أن نتعاون مع حكومة الإمارات لمنح الموظفين خصومات سفر ومزايا ومكافآت حصرية».

وأضاف: «سواء كان الحجز لغرض الأعمال أو الترفيه، فإننا نأمل أن يسهم البرنامج الجديد في تشجيع مزيد من المسافرين على السفر مرة أخرى».

المزايا تشمل خصماً بواقع 10% على باقات «الاتحاد للعطلات».

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