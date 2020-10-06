"الاتحاد للطيران" تعلن منح موظفي حكومة الامارات خصماً يصل 15% على أسعار التذاكر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن منح موظفي الهيئات الحكومية الاتحادية خصماً يصل حتى 15 في المائة مع إطلاق برنامج سفر موظفي حكومة الإمارات.

ويمكن للمسافرين الانضمام إلى البرنامج مجاناً وإتمام إجراءات السفر عبر منفذ مخصص لهم في مطار أبوظبي الدولي والحصول على وزن إضافي بقيمة 15 كجم.

وعند السفر إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية، فيمكن للمسافرين إحضار حقيبة إضافية يصل وزنها حتى 23 كجم في الدرجة السياحية أو حقيبة يصل وزنها حتى 32 كجم في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى.

وبهذه المناسبة، أفاد نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع، الاتحاد للطيران دانكان بيرو: "يسرنا أن نتعاون مع حكومة الإمارات لمنح الموظفين خصومات سفر ومزايا ومكافآت حصرية. "

وسواء كان الحجز لغرض الأعمال أو الترفيه، ونأمل أن يسهم البرنامج الجديد في تشجيع مزيد من المسافرين على السفر مرة أخرى".

وتضم المزايا الإضافية خصماً بواقع 10 في المائة على باقات الاتحاد للعطلات والاستفادة من الخصومات الحصري مع الشركاء المفضلين.

للتسجيل في البرنامج، يجب على موظفي الهيئات الحكومية الاتحادية أن يكونوا أعضاءً في برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للشركة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news