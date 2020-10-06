«دبي المالي»: استمرار إيقاف التداول على أسهم «أرابتك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، استمرار إيقاف التداول على أسهم «شركة أرابتك القابضة» حتى إشعار آخر.

بدورها، أعلنت «أرابتك» في إفصاح نشر على موقع السوق، أمس، أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع غداً الأربعاء، للنظر في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية السابقة.

وكان مساهمو «أرابتك» صوتوا في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأربعاء الماضي، لمصلحة عدم استمرارية الشركة، وحلها، نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

والقرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع، جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية، بناء على تحليل مالي معتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة «أليكس بارتنرز».

ويمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهران، للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة، قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة. وحتى ذلك، فإن التركيز الأول للشركة سيكون توفير الاستقرار لموظفي الشركة وللشركات التابعة، ومقاولي الباطن، والموردين، والأطراف المعنية الأخرى.

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