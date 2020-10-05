1.2 مليار درهم مبيعات «نخيل» من الفلل خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، عن تحقيقها أكثر من 1.2 مليار درهم من مبيعات الفلل الجاهزة للسكن منذ مارس الماضي، وذلك نظراً لإقبال المشترين على الاستثمار العقاري أو ترقية وتوسيع منازلهم.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أنه مع بيع أكثر من 500 منزل بين شهري مارس وسبتمبر 2020، تكون «نخيل» قد باعت فللها العائلية الفاخرة في «الفرجان» بالكامل، فيما تطرح حالياً المرحلة السادسة من فللها الفاخرة في «ند الشبا»، وذلك بعد بيع ما يقرب من 450 وحدة سكنية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»، عقيل كاظم، إن «الأشهر الستة الماضية، شهدت زيادة في مبيعات المساكن العائلية الفسيحة ذات الجودة العالية، حيث قام المستثمرون بشراء منزلهم للمرة الأولى أو الانتقال إلى منزل أكبر مستفيدين من العروض والأسعار الجذابة». وأضاف أن التغييرات في نمط الحياة بسبب فيروس «كورونا»، أدت إلى زيادة الطلب على المساحات المعيشة العائلية الداخلية والخارجية الواسعة، حيث أبدى المشترون اهتمامهم أيضاً بوجود حديقة خاصة بهم. يُشار إلى أن مشروع «فلل ند الشبا» الواقع بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد، يضم مركزاً للتجزئة قيد الإنشاء حالياً حيث من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2021، والذي سيضم «سوبر ماركت سبينس»، وصالونات للرجال والنساء، ومطعماً، ومقهى، وصيدلية، وحوض سباحة، وملعباً رياضياً.

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