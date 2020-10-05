«أفريكا ري» تختار «دبي المالي العالمي» أول مركز عمليات لها خارج إفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحّب مركز دبي المالي العالمي، بانضمام الشركة الإفريقية لإعادة التأمين، إلى قائمة الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها. وأفاد بيان صدر أمس، بأن مكتب الشركة سيعمل بصفته وكالة إفريقيا لإعادة الاكتتاب المحدودة (أفريكا ري)، فيما يعتبر مكتبها في «دبي المالي العالمي» أول مكتب لها خارج إفريقيا.

«أفريكا ري»

ولفت البيان إلى أن الشركة عملت على مدى السنوات الـ44 الماضية على تعزيز مساهماتها لتطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدول الإفريقية.

وتمتلك «أفريكا ري» خبرة ريادية في تقديم مجموعة من الخدمات تشمل الاكتتاب في الاتفاقات النسبية وغير النسبية (البحرية وغير البحرية)، وتأمينات الطاقة (البحرية وغير البحرية)، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات، ومشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة، ومحطات الكهرباء العملاقة، وأعمال البنية الأساسية المرتبطة بالطاقة، فضلاً عن تأمينات الممتلكات العامة، كما تمتلك خبرة في تقديم حلول وخدمات إعادة التأمين التكافلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خيارات إضافية

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسرّنا الترحيب بشركة (أفريكا ري) في مركز دبي المالي العالمي، واختيار المركز المالي وجهة لإطلاق أول مكاتبها خارج القارة الإفريقية».

وأوضح أن تقديم خدمات التأمين التقليدي والتكافلي يوفر خيارات إضافية، معرباً عن أمله في أن تعمل «أفريكا ري» مع مركز دبي المالي العالمي والشركات الأخرى على تطوير وتعزيز قطاع إعادة التأمين في المنطقة مستقبلاً.

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأن (أفريكا ري) ستعمل على الاستفادة من الطلب المتنامي في السوق، لاسيما ما يتعلق بالتمويل الإسلامي».

خارج إفريقيا

من جهته، قال المدير العام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، الدكتور كورنيل كاريكيزي: «يسعدنا الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي واختياره أول مركز عمليات خارج إفريقيا».

وأضاف: «باعتبارها واحدة من بين أفضل 50 شركة إعادة تأمين عالمية، يأتي إطلاق خدماتنا من المركز كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى لإقامة وجود لنا في مراكز مالية أخرى بالعالم».

وتابع: «نحن على ثقة بأننا من خلال وجودنا في (دبي المالي العالمي)، فإننا سنعمل على تعزيز أسواق التأمين التقليدي والتكافلي، مع دعم وتطوير نظام التأمين التكافلي كنظام عالمي، وإزالة المعوقات التي تواجهه في الوقت الراهن في منطقة الشرق الأوسط».

يذكر أن مركز دبي المالي العالمي يوفر بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، إضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، ويفوق تعداد القوى العاملة فيه 25 ألف موظف لدى أكثر من 2500 شركة نشطة ومسجّلة.

100 شركة

يعتبر «دبي المالي العالمي» مركزاً للعديد من شركات إعادة التأمين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وهو الآن موطن لأكثر من 100 شركة تأمين وإعادة تأمين، وشركات التمويل المقيّدة، وذات الصلة بالتأمين، بما في ذلك أربع من أكبر خمس شركات تأمين عالمية. وفي عام 2019، أعلن المركز عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 17.4% على أساس سنوي.

«أفريكا ري» تمتلك خبرة في خدمات إعادة التأمين التكافلي.

الشركة تمتلك خبرة في الاكتتاب بالاتفاقات النسبية وغير النسبية وتأمينات الطاقة.

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