اقتصادية دبي تجدّد 56.6 ألف رخصة تجارية تلقائياً خلال 8 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

جددت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، 56 ألفاً و666 رخصة تجارية تلقائياً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ44 ألفاً و716 رخصة خلال الفترة نفسها العام الماضي، بمعدل نمو قدره 26.7%، الأمر الذي يؤكد استمرارية المضي لتطبيق نهج التحسين المستمر لتوفير الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وتم إطلاق خدمة التجديد التلقائي لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات، والآن من خلال التجديد التلقائي لا يتعين على صاحب الرخصة سوى القيام بخطوة واحدة، هي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم: 6969.

ويأتي إطلاق الخدمة أيضاً في إطار سعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية، التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، التي تضم بوابة حكومة دبي الذكية، «آفاق للتحصيل»، التطبيق الذكي DED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك). ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي، أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع - ‏‏ماكينات الصراف الآلي).

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

4 أنشطة لا تشملها الخدمة

توجد أربعة أنشطة اقتصادية خاصة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لا تشملها خدمة التجديد التلقائي، هي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة، وتأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة.

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